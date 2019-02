Písek - Písek zkoumal obsah popelnic a kontejnerů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Obyvatelé města by mohli až 70 korun ušetřit na poplatcích za odpad jeho lepším tříděním.



„Pokud to zastupitelé schválí, město zavede kapitační platbu za svoz a ukládání odpadu. Znamená to, že poplatek se bude vybírat za každého obyvatele s trvalým bydlištěm ve městě. Výši pohyblivé složky výrazně ovlivňuje právě množství odváženého odpadu," vysvětlila místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Písek je jediným městem v Jihočeském kraji a jedním z mála v celé republice, kde se vybírají poplatky za popelnici a četnost svozu.



Písečané mají po městě k dispozici 133 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, který město může prodat k dalšímu zpracování, konkrétně jde o papír, plasty a sklo. Přesto někteří hází všechno do směsného odpadu. Znovu se o tom mohli přesvědčit členové Ekotýmu ze ZŠ T. G. Masaryka, kteří se s učitelkou Martou Bakalovou přišli podívat na kontrolu obsahu popelnic z různých částí Písku.



Tentokrát pracovníci Městských služeb Písek do svého areálu přivezli popelnici z Nádražní ulice, kontejner ze sídliště Portyč a nádobu na plasty z Otavské.

„Mezi směsným odpadem v popelnici byly PET lahve, fólie a další plasty, skleněné lahve, kovové obaly od konzerv a další věci, které tam nepatří. Přitom v Nádražní ulici jsou dvě soupravy na tříděný odpad," konstatoval Roman Mára z odboru životního prostředí MÚ Písek.



V popelnici z Nádražní i v kontejneru z Portyče bylo poměrně hodně papíru, především novin, časopisů a hlavně reklamních letáků. V Portyči ve směsném odpadu již není tolik plastů, zřejmě i proto, že zde při revitalizaci sídliště jsou společná místa pro kontejnery.



Kontrolu obsahu popelnic a kontejnerů město využívá také k osvětě. Středeční akci přihlíželi členové Ekotýmu ze ZŠ T. G. Masaryka, která již potřetí získala mezinárodní titul Ekoškola.



„Děti byly překvapené, co všechno v popelnicích a kontejnerech zbytečně končí, když je možné například PET lahve dát do tříděného odpadu," uvedla vedoucí Ekotýmu, učitelka Marta Bakalová.



Žáci se zajímali o možnosti třídění bioodpadu, protože zejména v kontejneru z Portyče bylo dost potravin. „Našli jsme tady například rohlíky a nenačaté jogurty. Po dokončení kompostárny po městě opět rozmístíme nádoby na bioodpad a situace by se měla zlepšit," uvedl Roman Mára z MÚ Písek.



ZŠ T. G. Masaryka věnuje třídění odpadu velkou pozornost, je to také jedna z podmínek pro titul Ekoškola. „Žáci mají v prostorách školy k dispozici nádoby na plasty, papír a hliník. Máme zkušenost, že v třídění odpadu jsou přísní i doma na rodiče," dodala Marta Bakalová.