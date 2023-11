V Písku vzniklo takzvané mobilní výdejní místo obchodního domu IKEA. Spolu s Českými Budějovicemi a Táborem tak jde o jediná tři místa na jihu Čech, kde si mohou zákazníci své zásilky vyzvednout.

Dodávka IKEA staví na parkovišti píseckého Tesca. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Počet výdejních míst obchodního domu IKEA se aktuálně rozšířil o města Písek a Tábor. Službu už se lidé naučili využívat. K píseckému Tescu, kde dodávka s objednaným zbožím staví, mohou zákazníci pro svou zásilku dojet vždy ve čtvrtek a v sobotu v čase od 16 do 17 hodin.

IKEA rozšiřuje své služby do Písku a Tábora. Masové kuličky však nečekejte

Služba se týká i rozměrnějších zásilek, které je tak možné doručit bez problému až do Písku, a to prostřednictvím služby Klikni a vyzvedni. Poplatek za vyzvednutí je pro členy věrnostního klubu IKEA Family jen 99 korun, běžná cena pak 299 korun. Ve srovnání s doručením domů, a to především u rozměrnějších a těžších zásilek, je to podstatně levnější varianta.