Nápad na jeho založení dostala rodačka z Chřešťovic Radka Lacinová. "Když jsem šla pomoci s úklidem do kostela před pouťovou mší, tak jsem zjistila, že stav vybavení kostela je v katastrofálním stavu a vše se tam rozpadá, oltáře sochy i obrazy a tehdy jsem si řekla, že se s tím něco musí udělat," zavzpomínala místopředsedkyně spolku.

Spolek má i transparentní účet, kam lidé přispívají. Většina peněz putuje do obnovy chřešťovického kostela. Ten byl původně téměř prázdný a spolek ho postupně dovybavuje. "V kostele jsou velké sochy svatého Petra a Pavla. Na jejich opravu a konzervaci padla částka téměř 200 tisíc korun. Něco získal pan farář z dotací a 30 tisíc jsme přispěli my. Letos jsme také opravili křišťálový lustr za 80 tisíc," upřesnila Radka Lacinová, která si zároveň pochvaluje spolupráci s místním farářem. Sama po telefonické domluvě pořádá prohlídky kostela, aby památce udělala reklamu.

Před sebou má ale ještě jeden velký cíl, který by ráda do budoucna uskutečnila. "Přestaly nám hrát barokní varhany. Rádi bychom je opravili, ale podle studie na opravu to bude částka možná až milion a půl, což je pro nás hodně vysoká částka," posteskla si Radka Lacinová.

Uvažuje, že spolek půjde například cestou adopce jednotlivých píšťal pro případné dárce, aby na opravu sehnal potřebné peníze.