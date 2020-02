U orlické přehrady v lokalitě Štědronín – Plazy nasadilo téměř čtyři sta dobrovolníků v sobotu ráno rukavice. Pak popadli pytle a vydali se uklidit břehy orlické vodní nádrže ve 45 lokalitách. Všem se podařilo naplnit 600 stolitrových pytlů a posbírat zhruba 30 tun objemného odpadu.

Uklid na přehradě Orlík | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Vyčistit břehy nádrže totiž nyní umožňuje její snížená hladina. Orlická nádrž je podle slov generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly kvůli opravě lodního výtahu částečně vypuštěná. Do zahájení opětovného napuštění nádrže podle jeho slov zbývá už jen několik dnů. Do konce května by Orlík měla voda znovu naplnit.