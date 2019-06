Nellinka nechodí, jen občas leze. „Nedokáže se sama obléknout ani najíst, a to z důvodu špatné a zhoršující se motoriky celého těla. Nemůže navštěvovat ani mateřskou školku,“ vysvětlila její maminka Vendula Nováková, která s manželem Martinem vychovává ještě Marečka (9) a Nellinky dvojče Davídka (6). Onemocnění rodinu zasáhlo hlavně tím, že je nevyléčitelné a průměrný věk života dítěte je pět let. Nellinka se však s nemocí statečně pere. „Je neuvěřitelný smíšek, hodná, trpělivá a obrovská bojovnice,“ doplnila maminka s tím, že nepřestávají věřit, že se na nemoc najde lék.

Rodině více než dva roky pomáhá nadace Dobrý anděl. „Moc si toho vážíme. Pravidelný příspěvek nám pomáhá každý měsíc vše zvládnout a dopřát Nellince potřebnou péči,“ uvedla Vendula Nováková.

V září Nellinka nastoupí do první třídy se svým stejně starým bráškou. Má individuální učební plán a do školy, pokud to její zdravotní stav dovolí, bude docházet v doprovodu asistentky na dvě hodiny denně.

Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období. Podpořili už 65 dětí a 67 rodičů z 37 rodin na Písecku.