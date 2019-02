Písecko – Sbory dobrovolných hasičů z Písecka bodovaly v soutěži Dobráci roku, kterou připravil Český rozhlas České Budějovice pro jihočeské sbory.

Dobrovolní hasiči ze Záboří se zapojili do soutěže Dobráci roku Českého rozhlasu. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

První místo sice putovalo do obce Jáma na Prachaticku, ale druhé a třetí místo je na Písecku. Stříbrnou pozici obsadili dobrovolní hasiči ze Záboří u Protivína, z čehož měli velkou radost. „Lidé nás hodně podporovali, ať už obyvatelé obce nebo naši známí. Za to jim moc děkujeme. Například pětadevadesátiletá obyvatelka obce – shodou okolností má teta – poslouchala celý život Radiožurnál, ale od doby, kdy se dozvěděla, že nás vybrali do Dobráků, začala dávat přednost Českému rozhlasu a čekala, kdy tam budeme," zasmál se starosta sboru Josef Kovářík. Doplnil, že polovina obyvatel Záboří je u sboru dobrovolných hasičů.

Zábořští vyhráli deset sudů piva a třicet kilogramů masa. Cena se bude hodit třeba na oslavy 125. výročí sboru, které slaví 16. července.

Třetím místem SDH Nemějice v soutěži Dobráci roku byl mile překvapen starosta Slabčic Jaroslav Bouška, který je zároveň jednatelem nemějického hasičského sboru. „Máme v obci tři sbory – kromě Nemějic jsou to ještě Slabčice a Písecká Smoleč. Na všechny je spolehnutí, pokud je třeba pomoct například při pořádání kulturních a dalších akcí," pochvaluje si Jaroslav Bouška.

Oficiální zprávu o umístění v soutěži Nemějičtí nemají, ale ze sdělovacích prostředků vědí, že vyhráli pět sudů piva a poukázku na odběr 20 kilogramů vepřového masa. „Samozřejmě, že uděláme společnou oslavu v Nemějicích, ale kdy, to se teprve dohodneme," dodal.

Soutěž Dobráci roku trvala od září 2015 do května 2016. Rozhlasový redaktor navštívil celkem čtyřicet sborů dobrovolných hasičů, které vylosovali z téměř stovky přihlášených.

Vítězná Jáma získala 2515 hlasů, Záboří 1646 hlasů a Nemějice 921 hlasů.