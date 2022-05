Písek – Písecká nemocnice bude i nadále provádět vyšetření, které dokáže už v prvních třech měsících těhotenství zachytit vrozené vývojové vady plodu. Těhotné ženy z Písecka i okolních okresů tak nebudou muset za specializovanou péčí cestovat do Českých Budějovic nebo do Prahy. Právě písecká nemocnice je totiž vedle jedné soukromé ordinace v Českých Budějovicích jediným místem v jižních Čechách, kde toto vyšetření provádí. „V minulých dnech jsme úspěšně obhájili akreditaci screeningového ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství a můžeme je tedy provádět další rok,“ uvedl primář Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Písek Michal Turek s tím, že toto vyšetření zjišťuje zejména šíjové projasnění plodu a nosní kůstku. „Spolu s hodnotami z odběru krve pacientek můžeme velmi brzy odhalit vrozené vývojové vady plodu, například Downův syndrom,“ doplnil primář. Gynekologická ambulance písecké nemocnice provede ročně přibližně sto takových vyšetření. Protože je nehradí pojišťovny, těhotné ženy za ně zaplatí 1400 korun.

V šumavském kempu se vrátili do minulosti, zaplnily ho socialistické vozy

Tento týden se myjí parkoviště

Písek – V tomto týdnu budou postupně uzavřená některá parkoviště ve městě. Městské služby je budou mýt. V pondělí 30. května je to v čase od 7 do 11 hodin parkoviště na nábřeží 1. máje od ulice Na Houpačkách po Nový most. V úterý bude zavřené parkoviště u kulturního domu, a to také od 7 do 11. hodin. První červnový den bude na řadě ve stejný čas šikmé parkovací stání k autobusové zastávce v Harantově ulici před Olympií a od 8 do 11 hodin v Komenského ulici šikmé parkovací stání od hotelu Otava k Nerudově ulici. Ve čtvrtek 2. června nezaparkujete od 7 do 11 hodin na velkoplošném parkovišti v Jablonského ulici.

Galerie Portyč zve na fotografie

Písek – Tradiční výstavu fotografií členů Fotoklubu Písek připravuje Galerie Portyč. Vernisáž se koná v úterý 31. května od 17 hodin a výstava pak bude k vidění až do 23. června.

Jára Cimrman vynalezl v Milevsku ventilátor. Slavnou chvíli připomíná památník

Muzeum má razítko k výročí

Písek – Prácheňské muzeum letos slaví 120 let působení na bývalém královském hradě. K výročí má tradiční pamětní razítko z dílny grafika a heraldika Zdirada J. K. Čecha, které si mohou návštěvníci nechat na pokladně otisknout například do svých cestovních deníků.

Hasiči oslaví své 125. výročí

Radobytce – Sbor dobrovolných hasičů Radobytce chystá na sobotu 4. června oslavy 125. výročí svého založení. Začátek je ve 13.30 hodin, kdy se sjedou pozvaní hasiči z okolí. Ve 14 hodin se uskuteční nástup a zahájení oslav následované slavnostním pochodem. Poté se budou předávat vyznamenání a v 15 hodin odstartuje soutěž v požárním útoku mužů i žen. Po soutěži bude připravena živá hudba a občerstvení.