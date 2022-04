Město Písek chce v tomto směru spolupracovat s Českou basketbalovou federací a finance na hřiště získat z grantového programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ. „Minulý rok nás oslovila Česká basketbalová federace a nabídla, že by nám s výstavbou venkovního sportoviště pomohla," informovala starostka Písku Eva Vanžurová s tím, že by basketbalová federace nechala zpracovat projektovou dokumentaci a na samotnou realizaci hřiště by přispěla 200 tisíc korun. Na výstavbu sportoviště je podle starostky možné získat dotaci až dva miliony korun.