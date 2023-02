Zatímco začátek loňského roku byl ještě ve znamení vládních protiepidemických opatření, od jara pak návštěvnost galerie postupně rostla. Nejsilnějším měsícem byl srpen s 10 200 návštěvníky. Jak poznamenal ředitel Sladovny Adam Langer, základem je kvalitní program. "Měl by překvapit a přinést pozitivní zážitek," podotkl s tím, že nabídku galerie obohatila kromě stálých výstav Mraveniště, Pilařiště, Animárium a Hnízdo ilustrace také řada dočasných projektů. Do dubna 2022 plnila prostor Vysokých trámů interaktivní expozice Voda mne napadá, kterou v květnu nahradila velká výstava sedmi autorů nazvaná Jan A jaK dál. "Nabízela netradiční cestu budovou galerie a životem J. A. Komenského, vrcholila ve Vysokých trámech, kde budila úžas umělecká instalace sestávající z 16 tun pšeničného zrna," popsal ředitel. Předcházela jí Laboratoř – místo, kde malí i velcí návštěvníci vstupují do tvůrčího procesu a spolupodílejí se tak na vzniku výstavy.

Sladovna byla aktivní i mimo Písek. Se svým programem se zúčastnila několika festivalů (Jičín, město pohádky, Regiony – Mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové a další). Ředitel pak aktivity instituce prezentoval na několika konferencích, například v italském Janově nebo ázerbajdžánském Baku.

Největší galerie pro děti nabízí řadu zábavných projektů plných kreativity, poznání a inspirace. Nejoblíbenějším místem je Mraveniště – obří dřevěný labyrint plný prolézaček, skluzavek a tunelů. Nejmenší děti (0–6 let) čeká Pilařiště, kouzelný prostor inspirovaný ilustrátorem dětských knih a píseckým rodákem Radkem Pilařem. Děti zde všemi smysly poznávají samy sebe a okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii. "Ponořit se do kouzelného světa animace můžete v unikátním ráji animátorů – Animáriu," nastiňuje Adam Langer a pokračuje: "Dvě profesionálně vybavená animační studia umožní experimentovat, hrát si a tvořit. Prozkoumat můžete základní principy, na kterých stojí práce animátora a jazyk animovaného filmu."

Milovníci knih a příběhů v nich ukrytých ocení Hnízdo ilustrace – velký prosvětlený prostor, kde uniknou z každodenního shonu do pohádky. Součástí je také tvořivý koutek, ve kterém si návštěvníci mohou vyrobit vlastní knihu.

Písecká Sladovna se také zapojila do akce "Suchej únor". Ve dnech 17. a 28. února si připravila pro návštěvníky doplňkový program v podobě Vodního zážitkového baru. "Umožní vám zjistit, jaké to je pít všemi smysly a připít si na zdraví například vodou ze studánky z místních lesů," doplnil ředitel s tím, že v období jarních prázdnin, tedy od 6. února do 19. března, bude mít Galerie hrou otevřeno v časových blocích denně od 9 do 17 hodin.