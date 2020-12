Jde o sedmé třídy a polovinu osmáků, kteří příští týden vystřídají ve škole šesté třídy a druhou polovinu osmáků. „Kolegové musí kombinovat prezenční a distanční výuku, což není vůbec jednoduché. Do Vánoc to nějak zvládneme a budeme doufat, že pak bude lépe,“ poznamenal ředitel školy Pavel Koc.

I když už je dětí téměř plná škola, jednotlivé třídy by se neměly potkávat. „Zrušili jsme stěhování do odborných učeben a každá třída je ve své kmenové učebně, která slouží i jako družina. Nejsložitější to je se stravováním, ale i v jídelně se žáci nějak vystřídají,“ říká ředitel.

Personálně je na tom teď škola dobře. Ti, kdo měli zdravotní potíže, se z toho dostali, a teď jsou kantoři v plném počtu. Stejně tak se situace ustálila i v mateřských školách, které pod školu spadají.

Podle ředitele nyní sbírají informace o možnostech testování. „Uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodal Pavel Koc s tím, že žáci zcela nepřijdou ani o oblíbeného Mikuláše. Nebude společná akce, ale po třídách si ho budou moct užít.