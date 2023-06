Pomoc profesionálního potápěče vyhledali vodohospodáři, kteří mají na starost chod čistírny odpadních vod v Protivíně. Stalo se tak poprvé a potápěč muset sestoupit do hloubky pěti metrů.

Do protivínské čistírny odpadních vod povolali potápěče. Musel do pěti metrů. | Foto: Jitka Kramářová, Čevak

Profesionální potápěč musel v Protivíně vyměnit míchadlo v úseku denitrifikace. Jak uvedl za Čevak vedoucí provozní oblasti Západ Petr Matoušek, jedná se o poměrně složitou operaci. „Abychom nemuseli dlouhodobě odstavovat a vypouštět biologickou část čistírny, rozhodli jsme se pro využití služeb potápěče,“ vysvětlil.

Do protivínské čistírny odpadních vod povolali potápěče. Musel do pěti metrů.Zdroj: Jitka Kramářová, ČevakPotápěče na tomto zařízení vodohospodáři využili poprvé. Jeho úkolem bylo v naprosté tmě v hloubce pěti metrů provést výměnu míchadla. To je nesmírně důležité pro chod celé čistírny. „Míchadlo pro představu slouží k promíchávání kalu tak, aby nedocházelo k jeho usazování,“ doplnil Petr Matoušek.

Čistírna odpadních vod Protivín byla dokončena v roce 1987. V průměru na ni denně přitéká 1500 kubíků splašků za sekundu.