Mezinárodní folklorní festival se může zařadit mezi akce s nejdelší tradicí v Písku. Letos se uskuteční už osmadvacátý ročník. Odstartuje 24. srpna a nabídne řadu zajímavých vystoupení.

Mezinárodní folklorní festival Písek 2022 | Video: Daniela Kotalová

Hostem nejvzdálenějším bude letos španělský baskický soubor. „Baskicko je svérázný kraj. Bude to pro nás jistě zajímavá podívaná," nastínil ředitel mezinárodního folklorního festivalu Josef Handrejch. Dalšími zahraničními soubory budou hosté z Polska, Maďarska, Chorvatska a Rakouska. „Největším otazníkem pro nás vždycky je, zda soubory opravdu přijedou. Máme sice podepsané dohody, ale ani tak to není v podstatě až do poslední chvíle jisté," poznamenal.

Festival stojí už řadu let na práci mnoha lidí. Připravuje ho velká část píseckého folklorního souboru Písečan. Celý soubor se pak zapojuje do samotného dění v průběhu několikadenní akce. Důležitým faktorem, aby se festival mohl uskutečnit, je samozřejmě také finanční stránka. „Jestli nás dřív stálo ubytování 290 korun, dnes nás stojí 390 korun. Velmi podobný vývoj je také u jídla. Ubytování souborů spolkne více než polovinu všech nákladů," shrnul Josef Handrejch s tím, že i když se podařilo sehnat nějaké sponzory, akce není v žádném případě zisková.

Folklorní festival se uskuteční od čtvrtka 24. srpna do neděle 27. srpna. Ve čtvrtek v podvečer je v plánu přehlídka zahraničních souborů v Palackého sadech. V pátek se na stejném místě odehraje dětský folklorní festival a na nábřeží u Kamenného mostu bude znít dudácká a cimbálová muzika. V sobotu dopoledne mimo jiné projde průvod městem, odpoledne pak bude v Palackého sadech hlavní festivalový pořad. V neděli odpoledne se představí ještě české soubory a poté bude následovat loučení se zahraničními hosty na městském ostrově. Celý program je k vidění na webu folklorního souboru Písečan.