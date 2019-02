Písek - Letní byty v Písku či jeho nejbližším okolí patřily k vyhledávaným zejména mezi obyvateli hlavního města Prahy.

Písek s množstvím parků, bohatstvím lesů a zpívajícím jezem na řece Otavě měl a stále má neopakovatelnou atmosféru, za kterou mohou obyvatelé i návštěvníci města přijít tuto sobotu do zahrady historického domu U Slona. Spolek Přátelé Kamenného mostu zde od 17 hodin pořádá akci Na letním bytě. „Letní podvečery jsou jako stvořené pro příjemná setkání. Oslavíme společně léto a necháme se okouzlit atmosférou doby, kdy se do Písku jezdilo na letní byt,“ zve návštěvníky Hana Šebestová, předsedkyně spolku Přátelé Kamenného mostu, a dodává: „Výtěžek z této akce věnujeme na rekonstrukci historického domu U Slona.

Ve dvoře tohoto objektu bude připraven bohatý program. Návštěvníci si mimo jiné prohlédnou výstavu nazvanou Na letním bytě v Písku a okolí ze sbírky pohlednic Petra Indráka a knih Jaroslavy Pixové a Zlaty Měchurové, sbírku vějířů, tanečních pořádkůa dalších pokladů z domu U Slona. V programu je také Bugatti step v podání T-Dance a choreografii Gabriely Kroutilové a Tamary Houdkové a prvorepubliková módní přehlídka.

Akce bude jistě příležitostí připomenout si slavné osobnosti předevšímz uměleckého světa, které do Písku na letní byt do penzionu U Malířských, na Smetiprach nebo na Jistec jezdily. Byli to například Lída Baarová, Zorka Janů, Jiřina Štěpničková, Jaroslav Ježek, Rudolf Deyl, Stella Zázvorková, Karel Effa, Lubomír Lipský, Jaroslav Uhlíř, Gustav Heverle, Petr Brukner a další. I dnes je možné potkat v Písku a okolí umělce a další osobnosti. Jezdí sem nejen na chaty a chalupy, ale stále častěji i na letní byty.