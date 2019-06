Agenturní zaměstnance z Rumunska, Bulharska či Polska by měli postupně nahrazovat pracovníci ze Srbska, kteří by se stali kmenovými zaměstnanci firmy. S touto vizí se na vedení města obrátila společnost Faurecia Components Písek, která žádala o posvěcení nového projektu.

Radní města v pondělí udělení souhlasu schválili. „To, že v průmyslové zóně pracují zahraniční dělníci, často agenturní zaměstnanci, se kterými bývají potíže, není pro nikoho novinkou. Vzhledem k minimální nezaměstnanosti se na tom v blízké době zřejmě nic nezmění,“ podotkl místostarosta Písku Ondřej Veselý s tím, že návrh Faurecie se jeví jako lepší řešení.

Pracovníci ze Srbska by měli být u nás na dvouleté pracovní vízum. „Jsou nám jazykově i kulturně blízcí. Kromě toho by nebydleli jen na ubytovnách, ale někteří by zde měli i své rodiny,“ doplnil místostarosta Petr Hladík. Město si od toho slibuje, že v takovém případě by s pracovníky nebyly potíže jako s agenturními zaměstnanci na ubytovnách. V první fázi má přijet 40 Srbů.

Faurecia má jen v jedné sekci téměř 200 agenturních zaměstnanců z ciziny. Postupně je chce nahradit.