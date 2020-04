V těchto dnech, kdy nemají lidé tolik možností, jak trávit volný čas, míří často na procházky do přírody.

Les ilustrační | Foto: Pixabay

„V lese je dnes víc lidí než na náměstí. Potkávají se tam skupiny a samozřejmě často bez roušek,“ popsal jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník, jak to v lesích kolem Písku vypadá. Nejhorší je podle něj fakt, že se mnozí lidé v lese neumí chovat. „Nechápou, že my musíme normálně pracovat a že je tudíž v lese provoz. Najdou se tací, co stojí uprostřed cesty a neuhnou s tím, že technika nemá v lese co dělat,“ nastínil jednatel, s čím se musí zaměstnanci Lesů města Písku potýkat.