Písek - Už bezmála 130 obyvatel Písku se přihlásilo do akce Kvetoucí město. Svá okna a balkony vyzdobí květinami, přičemž si mohou květináče a truhlíky nechat naplnit v městské zahradě substrátem zdarma.

„Přihlášky přijímáme do 15. dubna a od toho dne po celý týden až do soboty 20. dubna, kromě Velkého pátku, si mohou přihlášení občané donést do městského zahradnictví v Hradišťské ulici osazovací nádoby, které jim naplníme kvalitním volně loženým zahradním substrátem. Připraveno ho bude 60 kubíků,“ informoval Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek.