V obchodním centru IGY a ve Čtyřech Dvorech otevřou v pondělí v 11.30 hodin.

První promítání je plánované od 11 hodin. Ředitelka budějovického multikina CineStar v Igy Svatava Kopečková přiblížila, co všechno znovuotevření kin předcházelo. „Již minulý týden jsme prováděli generální úklid všech prostor, obě kina prošla dezinfekcí. Jde nám o to, aby se u nás návštěvníci cítili bezpečně a komfortně. Po otevření prostor multikina budou mít diváci k dispozici dezinfekci a rukavice, dezinfekce pak bude ještě na toaletách. Kapacita sálů bude standardně nastavená maximálně pro sto diváků, do menších sálů se tedy vejde méně lidí, protože budou dodržovány bezpečné vzdálenosti i na sálech,“ popsala opatření.

Bary zde budou zavřené, v celém prostoru kina nebude možné prodávat ani konzumovat občerstvení. Vstupenky zakoupíte i na pokladnách.

Po dvou měsících se v budějovickém nákupním centru IGY otevírá většina obchodů. Zákazníci budou moci při nákupech využít jednorázové rukavice nebo dezinfekci. U hlavního vstupu do IGY je i rouškomat, ústenka vyjde na 60 korun. Ředitelka IGY Petra Suchá uvedla, že děkuje návštěvníkům centra za používání ochranných pomůcek a dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob. Z občerstvení zde zůstávají otevřená výdejní okénka.