"Už jsme se s tím smířili," říká provozovatel Richard Kubeš a doplňuje, že mu přijde jako pitomost, aby teď do restaurace přišel, kdo by chtěl, protože to představuje riziko. "Lidé, kteří sem stále chodí, očekávají, že se tady nenakazí," zdůrazňuje Richard Kubeš a dodává, že hosté počítají s tím, že dovnitř personál nepustí nikoho, kdo by kolem sebe kašlal a prskal a byl případně pozitivní na koronavir. Navíc Richard Kubeš upozorňuje, že hosté se chovají už teď k personálu často nevybíravě a vulgárně, což by se po případném zrušení nařízení mohlo ještě zhoršit.

Miroslav Kromka, který provozuje hospodu Na Pěkné vyhlídce v Táboře, uvedl: "Rozhodnutí soudu samozřejmě vítám. Je to dobře, konečně snad zase začnou chodit všichni do hospody. Doufám ve větší množství hostů, ale uvidíme, jak to bude. Za ty dva roky už nás tak vyučili… nejlepší bylo, jak řekli, že určitě nebudou zavírat, a druhý den jsem se ráno vzbudil a bylo všechno zavřené. A my přitom měli navařeno pro 150 lidí."