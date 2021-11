Aktuální informace o stavu bílé stopy na Lipensku najdete zde.

"Leze z toho sice tráva, nicméně na první běžkování je to vynikající," pochvalovali si Frymburáci Martin Nekola a Luboš Krejza a členové Atletika, kteří neodolali, nasadili staré běžky a na trati byli mezi prvními. "V úterý má sněžit, a tak se to kluci pokusí odpoledne ještě utáhnout. Budeme se modlit, aby to nespláchl déšť, má se ve středu trochu oteplit a hlavně má hodně foukat."

Na Zadově a Kvildě se vrší hromady sněhu. Sjezdovky už brázdí první nadšenci

Všechny upravované stopy, přes pětadvacet kilometrů, byly v pondělí pouze máčknuté křídlem rolby, aby se porovnal terén. Přes noc na Lipensku sněžilo, další velká nadílka má přijít během úterka. To bylo na frymburských loukách mohlo připadnout i ke dvaceti centimetrům prachového sněhu. A mají být dva stupňě pod nulou.

První šumavskou bílou stopu běžkařské sezóny 2021/22 protáhli 28. listopadu ve Frymburku.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

"Stopy jsou po nedělní úpravě na loukách částečně zaváté, v lesních úsecích je situace lepší. Dnes má celý den vydatně sněžit se silným větrem. V noci a zítra se má oteplit a do stop může zapršet," hlásili Frymburští v úterý ráno na webu.

Co říká předpověď?

Během úterka má na jih Čech od západu přijít sněžení, ve vyšších polohách i vydatnější. K večeru v polohách pod 600 m srážky přejdou ve smíšené nebo dešťové. Ve Frymburku by mělo být celý den pod nulou. Bude ale foukat postupně čerstvý západní až jihozápadní vítr, s nárazy na horách až kolem 110 km/h. Na Šumavě napadne až 20 cm nového sněhu, ve zbytku kraje do 5 cm.

Ve středu má být na většině území jižních Čech občasný déšť nebo přeháňky, postupně nad 800 m ssrážky smíšené nebo sněhové. V polohách nad 800 m n. m. očekávají meteorologové 2 až 5 cm, nad 1000 m n. m. 5 až 10 cm nového sněhu. Horní okruh frymburské bílé stopy, na loukách směrem na Moravici, leží celý nad 800 m n. m., nejvyšší bod v 901 m n. m.