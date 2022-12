Podruhé v letošním roce zamíří do Česka vysokorychlostní jednotka TGV. Zatímco v červnu šlo o návštěvu muzejní jednotky za státní peníze na podporu soukromého byznysu v podobě konání železničního veletrhu, tentokrát do Česka přijede nejnovější generace rychlovlaku a vydělá na ní česká státní firma.

Půjde o zcela nový vlak TGV M s názvem Avelia Horizon, který má začít vozit cestující ve Francii v roce 2024. Do Česka míří na železniční zkušební okruh ve Velimi/Cerhenicích, který provozuje společnost Výzkumný Ústav Železniční (VUZ). Ta je stoprocentně vlastněna Českými dráhami.

Kdo chce na silvestra do hotelu, musí si pospíšit, leckde už je plno

Příjezd jednotky potvrdil předseda představenstva Martin Bělčík. „Očekáváme, že do našeho zkušebního centra přijede nejpozději v pondělí,“ uvedl Bělčík. Přepravu na českém území má na starosti ČD Cargo. Souprava by se měla objevit v Česku netradičně ve směru z Rakouska, na hranicích v Rybníku by měla být v pátek večer a v sobotu jet přes České Budějovice a Prahu do Kolína.

Zatím není jasné, jak dlouho jednotka ve Velimi zůstane, mluví se o několika měsících. Mělo by jít zejména o zkoušky podvozku a jízdních vlastností. Vlaky na okruhu mohou jezdit rychlostí až 230 km/h. Okruh není veřejnosti přístupný, fanoušci železnice ale často „číhají“ na nová vozidla podél trati okruhu. Alstom v minulosti své vysokorychlostní vlaky ve Velimi již testoval, například v roce 2008 rychlovlaky AGV pro italského dopravce Italo.

Rychlovlak pro olympiádu

Avelia Horizon se od předchozích rychlovlaků TGV liší nejen designem čela soupravy. Alstom uvádí, že vlak bude mít o zhruba dvacet procent nižší spotřebu, především díky lehčím materiálům i lepší aerodynamice, umožní také rekuperaci energie během brzdění. Podle Alstomu bude možné flexibilně měnit počty vozů podle poptávky, stejně tak velmi rychle proměnit vůz 1. třídy na 2. třídu. Dvoupodlažní soupravy mají zvládnout přepravit 740 cestujících, dosud mají kapacitu 600 míst. Alstom na vývoji úzce spolupracuje s francouzskou asociací tělesně postižených, aby byla jednotka co nejvíce dostupná například vozíčkářům.

V Budějovicích nezmění jízdné v MHD, ale zvednou ceny tepla

Nová generace TGV má být zařazena do provozu v roce 2024, tedy v roce konání olympiády v Paříži. Francouzské dráhy si objednaly celkem 100 těchto souprav. Hodnota kontraktu je 2,5 miliardy euro, se započtením opce na servis pak 2,7 miliardy euro. Hlavní výroba běží v Belfortu (hnací vozidla) a v La Rochelle (ostatní vozy a spojení soupravy). Jednotky mají zvládnout čtyři různé systémy napájení, aby s nimi mohl dopravce zajíždět i do dalších evropských zemí.