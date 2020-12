„Rozhodli jsme se pronajmout celou levou část firmě Interiéry – Lapka, která se zavázala investovat nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů do zhodnocení této nemovitosti,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová. Doplnila, že smlouva s firmou bude uzavřena na 20 let s možností opce a roční nájemné bude 120 tisíc korun. Cena vychází ze znaleckého posudku.

O pronájem budov v areálu bývalého purkratického statku projevily během zveřejnění záměru zájem další dva subjekty. Jednu žádost podala další truhlářská firma, která by sem chtěla přesunout svou výrobu, a druhou spolek Písecké kočky. Ten má zájem umístit sem útulek. "Spolek projevil zájem o celý areál bývalého statku a v nabídce neuvedl nabízenou cenu, proto se rada města rozhodla pronajmout část areálu prvnímu zájemci a vypsat začátkem nového roku záměry na pronájem další části areálu. Budeme rádi, pokud bude mít celý statek využití a nezůstane prázdný,“ dodala Petra Trambová.

Budovy v bývalém statku v Purkraticích jsou v původním stavu, jen část z nich je tedy možné využívat. Některé jsou kvůli špatnému technickému stavu zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možné vstoupit. Objekt využívala do koce září letošního roku nezisková organizace Naděje jako ubytovnu pro sociálně slabé. Její klienty se podařilo umístit do jiných zařízení.