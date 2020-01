Prostor v přízemí bývalé knihovny na Alšově náměstí se podařilo pronajmout. Na jaře by se sem měla přestěhovat svíčkárna Rodas, která v současné době sídlí ve Sladovně. Odtud se však musí do konce března vystěhovat, Sladovna potřebuje prostor z kapacitních důvodů uvolnit.

Svíčkárna obsadí přízemí objektu bývalé knihovny. Radní schválili pronájem na dobu neurčitou za 400 korun za metr čtvereční a rok.

Patro plánuje město také pronajmout, ale nebude to hned. „Knihovna byla rozšířena i do prostoru vedlejšího domu, kde jsme byli v nájmu. Musíme nejprve udělat v prvním patře stavební úpravy, abychom to vrátili do původního stavu,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová.

Patro by mělo sloužit jako náhradní prostory pro firmy sídlící v domě čp. 1 na Velkém náměstí, který se bude příští rok rekonstruovat.

Loni v dubnu se knihovna přestěhovala do nových prostor do budovy bývalé školy na Alšově náměstí.

Bývalou knihovnu město neprodá, chce ji pronajímat.