Zájem se nezdá být tak velký jako v prvním ročníku, který nabídl celkem 28 projektů. Ještě je ale pár dní čas, návrhy se mohou podávat do 15. prosince. „Vím ještě minimálně o dvou projektech, které byly v řešení, ale zda se je nakonec jejich autoři rozhodnou přihlásit, nevím,“ podotkla místostarostka Písku Petra Trambová, která má participativní rozpočet na starost. Lidi podle ní často odradí, že přihlášení projektu stojí nějaké úsilí a čas. „Není to zadarmo, je třeba nápad dotáhnout až po rozpočet,“ doplnila.

Město na aktuální ročník uvolnilo tři miliony korun, tedy o dva méně než na první ročník. Tehdy se celková částka ani neproinvestovala. Devět projektů, které se dostaly do finále, tedy k realizaci, vyšly dohromady na 3,7 milionu. Dnes je osm z nich hotových. „Neudělali jsme pouze rekonstrukci mostu přes Mehelnický potok v Semicích, protože zde byl třeba projekt a statický posudek a ukázalo se, že by předpokládané náklady určitě nestačily,“ vysvětila Petra Trambbová. V současné době se tedy řeší, zda akci zařadí město do svého rozpočtu, nebo se dělat nebude.

V prvním ročníku veřejnost kritizovala nutnost fyzicky navštívit podatelnu městského úřadu kvůli ověření totožnosti. Nyní je registrace v tomto směru jednodušší, a to přes službu Národní identitní autority. Ti, co se registrovali v prvním ročníku, už tento krok opakovat nemusí. V současné době je přihlášeno kolem tří set Písečáků.

Přihlášené projekty potřebují do konce roku získat potřebnou podporu, aby se dostaly blíž k realizaci. Maximální rozpočet jedné akce nesmí přesáhnout milion korun.