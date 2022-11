Dnes se v Betlémě rozhoří světlo, které u nás před Vánoci předají skauti

Dvanáctiletá Sarah Noska z hornorakouského Altenbergu, žákyně tamní střední školy, vyrazila o víkendu do Izraele se speciálním posláním. Právě dnes, 15. listopadu, tam v jeskyni narození Ježíše zapálí symbolické Betlémské světlo míru a přepraví ho zpátky domů, do horních Rakous, odkud před Vánoci doputuje až do jižních Čech.

Hasiči z Českokrumlovska tradičně přebírají Betlémské světlo od svých hornorakouských kolegů v Dolním Dvořišti. | Foto: Petr Skřivánek