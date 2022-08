První se ukáže soubor Malého divadla, a to už v úterý 9. srpna, na domácí půdě v českobudějovickém centru Žižkárna, kde dva dny po sobě uvede doku-drama Maryša: Příběh vraha. Ve čtvrtek 11. srpna zavítá soubor do Volyně, kam na prvorepublikovou plovárnu přiveze pohádkové písničky v loutkových klipech Best of pohádkový Džubox. Maryšu volynští uvidí na kopečku u Kaple Anděla Strážce tentýž den. S džuboxem s písničkami ještě soubor navštíví v pátek 12. srpna zámek Blatná, kde na druhý den zahraje představení pro děti Karkulka vrací úder.

Zdroj: Youtube

Opera Jihočeského divadla přichystala velkolepá představení. Reprízuje po loňském úspěchu Prodanou nevěstu. Šéf opery Tomáš Ondřej Pilař si návrat do Holašovic pochvaluje. „Prodaná nevěsta měla svou světovou premiéru v roce 1866 a pokud se podíváte na ty krásné barevné štíty domů ve stylu selského baroka, uvidíte tam přesné datace z těch 60. a 70. let, takže pokud bychom s trochou nadsázky měli nalézt pro Prodanou nevěstu ideální dějiště, jsou to právě Holašovice,“ myslí si. Nečekejte úplně to samé představení jako loni. „Pro tento rok jsme se rozhodli realizovat poměrně velkolepou akci,“ nastiňuje totiž Tomáš Ondřej Pilař. „Po dlouhém roce příprav jsme si nechali vyrobit celou kompletní sadu originálních blatských krojů, ve kterých budeme Prodanou nevěstu hrát,“ doplňuje. Stojí za nimi kostýmní výtvarnice Dana Haklová, která spolupracovala s etnografy ze soběslavského muzea. „Jedná o opravdu autentické kroje včetně všech těch výšivek rybí šupinou a těch všech krásných zástěr, “ láká na nový prvek Tomáš Ondřej Pilař. V titulních rolích se představí Ivana Veberová a Peter Berger pod taktovkou nového šéfdiritenta Davida Švece.

Velkolepé zpracování barokní opery: 150 účinkujících před otáčivým hledištěm

Opera se vrací také na zámek Blatná, kde se podle ředitele Lukáše Průdka spolupráce velmi osvědčila. „Léto s Jihočeským divadlem připravujeme tak, že pro inscenace, které máme na repertoáru vybíráme místa, na kterých můžeme ty inscenace uvést. Toto místo nám nabídlo takové podmínky, že si můžeme dovolit připravit mu představení přímo na míru,“ chválí si Blatnou ředitel. Majitel zámku v Blatné Stefanos Germenis-Hildprandt k tomu dodává: „Umění musí být dostupné všem. My jako rodina bereme za svou povinnost, že to musíme podpořit.“ A tak se můžete těšit na koncert Händl! „Pro letošní rok jsme hledali takový projekt, který by reflektoval dobu, kdy do Blatné přijeli první šlechtici právě z rodiny Hildprandt,“ vypráví Tomáš Ondřej Pilař. Soustředil se na rok 1741, kdy se první z nich narodil, a vybrali Händlovu Hudbu ke královskému ohňostroji. Uslyšíte ji dvakrát, v pátek a v sobotu 25. a 26. srpna. Koncert zahrnuje pozdní Händlova díla i slavnou Hudbu ke královskému ohňostroji ale také rekonstrukci originálního barokního ohňostroje. „Věřím, že to bude opravdu velmi mimořádná zážitek,“ dodává na závěr šéf opery. Vystoupí orchestr opery Jihočeského divadla, sbor opery Jihočeského divadla a vybraní sólisté jako je například Markéta Cukrová, nebo Karolína Janů, taktovky se chopí šéfdirigent David Švec.

Ke slovu se dostane ještě na začátku září činohra. Zábavnou komedii Zavolejte Jeevese uvede na zámku Nové Hrady v pátek a v sobotu 2. a 3. září.

Léto s JD

9. 8. Maryša: Příběh vraha (folklórní doku-drama) - České Budějovice – Žižkárna, ve 20 h

10. 8. Maryša: Příběh vraha (folklórní doku-drama) - České Budějovice – Žižkárna, ve 20 h

11. 8. Best of pohádkový Džubox (oblíbené pohádky světa v loutkových klipech) - Rekreační park Volyně, v 15 h

11. 8. Maryša: Příběh vraha (folklórní doku-drama) - Volyně – u Kaple Anděla Střážce, ve 20 h

12. 8. Best of pohádkový Džubox (oblíbené pohádky světa v loutkových klipech) - zámek Blatná, v 15 h

13. 8. Karkulka vrací úder (trochu jiná pohádka) - zámek Blatná, v 15, v 17 h

19. 8. Prodaná nevěsta (komická opera) - náves obce Holašovice, v 19 h

20. 8. Prodaná nevěsta (komická opera) - náves obce Holašovice, v 17 h

26. 8. HÄNDEL! (Velkolepý koncert s ohňostrojem) - zámek Blatná, ve 20.30 h

27. 8. HÄNDEL! (Velkolepý koncert s ohňostrojem) - zámek Blatná, ve 20.30 h

2. 9. Zavolejte Jeevese (komedie) - zámek Nové Hrady, ve 20.30 h

3. 9. Zavolejte Jeevese (komedie) - zámek Nové Hrady, ve 20.30 h