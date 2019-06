Písek - Divadlo Fráni Šrámka v Písku rozšiřuje nabídku pro předplatitele i možnost slev. Nově si abonenti nebudou vybírat ze dvou skupin, ale rovnou ze třech - A, B a C. Divákům namícháme koktejl z komedií, dramat, smíchu, pláče, zamyšlení i tak trochu jiných představení.

Divadlo Fráni Šrámka v Písku. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

„Skupinu A nazýváme Výběrové předplatné a chceme v ní divákům nabídnout představení, která jsou oceňována jak publikem, tak divadelními kritiky. Nebojte, nebude to nuda. Taky vám polechtáme bránice a možná i malinko protáhneme mozkové závity,“ říká dramaturgyně divadla Jana Hrušková. V této řadě jsou zahrnuta čtyři představení – Revizor, Maryša, Soukromé rozhovory a Kleopatra. Nenechte se zmást. Maryša ani Revizor nejsou nudným přehráním povinné četby. I tak klasická díla jde totiž ztvárnit optikou dnešní doby, vtipně, svižně a nápaditě. Soukromé rozhovory zase nabídnou Bergmanovské variace na téma manželství a ztráty víry, sondu do vztahu muže a ženy. A Kleopatra? S Divadlem La Fabrika je vždycky na co se těšit.