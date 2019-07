Bořice - Pohádkou Žíznivá zahrada, která je o tom, jak je cenná voda, vyvrcholily divadelní dílny v Bořicích u Mirotic.

Od pondělí do pátku se tu vystřídalo 25 dětí ve věku od 2,5 do 13 let. Pohádku si děti připravily pod vedením lektorů Bereniky Políčkové, Jakuba Trojáka, Hany Homolové a Denisy Herzmanské.