Mladý pár se přestěhuje na venkov, aby tam počal vymodlené dítě. Dostalo nepovolené jméno. To spolu se spory s celou vesnicí spustí soukolí boje s úřady a výsledkem je odebrání osmiměsíční dcery. Situace pak dále graduje, do hry vstupují i média.

Kde jsou hranice mezi normálním a alternativním? Kde začíná a končí svoboda jedince rozhodovat o tom, jaký život a podle jakých pravidel povede? Na to se snaží odpovědět šestidílná minisérie Jitřní záře, která bude mít již brzy premiéru na Voyo. „Je inspirována různými osudy několika různých rodin a lidí, kteří se rozhodli žít mimo systém,“ řekl autor námětu, scénárista a režisér Dan Wlodarczyk.

Zdroj: Youtube

I když nejmenoval, podle informací Deníku byl hlavní inspirací při psaní scénáře osud rodiny dívky ze Šimanova na Šumavě, kterou rodiče chtěli pojmenovat Půlnoční bouře poté, co přišla na svět v srpnu 2001 při domácím porodu za bouře. Úřady to ale nepovolily, a tak holčička dostala jméno Eliška Gaja. Dívka po svých 18. narozeninách poskytla Deníku exkluzivní rozhovor, kde popsala svoje dětství.

Kolegu připravil o nohu, vyvázl s podmínkou. Zaplatí ale přes milion

Téma lidí žijících mimo systém sledoval režisér Wlodarczyk už od 90. let. Kvůli práci na scénáři, který psal s manželkou, se do něj ale mu-sel hlouběji ponořit. „První fází sbírání podkladů jsou rešerše z tisku a ze sociálních sítí. Je překvapivé, kolik toho je v novinách – perfektní jsou regionální deníky, okre-sní zpravodaje a třeba i obec-ní listy, kde je spousta zdánlivě nepodstatných, ale pro scénář důležitých drobností a okolností, např. dopisy čtenářů. A také kolik toho o sobě lidé zcela otevřeně prozradí na sociálních sítích, a to včetně osobních a důvěrných detailů,“ popisuje Wlodarczyk.

Jitřní záře

námět: Dan Wlodarczyk

scénář: Hana a Dan Wlodarczykovi

režie: Dan Wlodarczyk

kamera: Pavel Berkovič

hrají: Jan Plouhar, Petra Bučková, Veronika Žilková, Pavel Nový, Pavel Zedníček, Yvona Stolařová, Valentýna Bečková, Klára Cibulková, Jana Janěková, Halka Třešňáková a další

Podle něj často jedna fotka na FB prozradí víc než dvě stránky reportáží z celostátního pražského magazínu. „Pokud se podaří vytěsnit pragocentrický úhel pohledu, kterým jsou velké pražské redakce nutně zatíženy, obrázek si složíte perfektní. Scénáře jsou hlavně o detailech,“ vysvětlil Wlodarczyk. Dodal, že ve druhé fázi sběru dat bylo nutné vyrazit do terénu. „Být na místě je prostě nezastupitelné. Kontaktovat novináře z regionálního tisku, starosty, zastupitele, sousedy, kamarády, policajty, i samotné 'alternativce'. Často jsou to jen střípky a dojmy, někdy máte i pocit zklamání, že jste se nedozvěděl, co jste potřeboval, ale ono se to vrství a žádná, ani okrajová banalita, nezapadne – pomáhají složit širší obrázek,“ vysvětlil režisér, který sérii natáčel na Prachaticku, v Praze a okolí a také ve Španělsku.

„Mimochodem, tam jsme potkali i několik travelerských rodin, takže jeskyně u moře, kde naše Jitřní záře bydlí, je autentická, obývaná toho času německými a francouzskými alternativci. Potkali jsme tam v době natáčení i rodinu žijící mimo systém přímo ze Šumavy, Mlčochovy,“ prozradil Wlodarczyk.

Známé tváře

Rodiče Jitřní záře si v minisérii zahráli Petra Bučková a Jan Plouhar. „V tomhle příběhu není černá a bílá, hrajeme milující pár, který není snadné mít za sousedy. O žádné z postav, které v Jitřní záři vystupují, se nedá říct, že má pravdu. Všichni mají totiž tu svoji. Je to velmi silný příběh několika lidí,“ popsala Bučková. Dále se v seriálu objeví i Veronika Žilková, Pavel Zedníček nebo Pavel Nový.

Jitřní záře zaujala i některé z festivalů, například Febiofest nebo Zlín Film Festival. Premiéra je plánována 10. června pouze na Voyo.