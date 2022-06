Michal Brousil zvítězil v prestižní disciplíně TFA (Toughest Firefighter Alive), jedné z nejobtížnějších a nejextrémnějších sportovních disciplín, při které hasiči simulují zátěž, jakou zažívají při skutečném zásahu. Závod je složen ze čtyř úseků, v nichž účastníci předvedou jak fyzickou, tak technickou zdatnost. "K výhře v této disciplíně Michal Brousil přidal ještě vítězství v páce, kde vybojoval zlata v bojích na levou i pravou ruku, a navíc má ještě bronz z výběhu do schodů. Všechny medaile jsou o to cennější, že je získal i přes zranění, které utrpěl v průběhu her," uvedla mluvčí radnice Petra Měšťanová s tím, že až po návratu domů podstoupil lékařské vyšetření, které odhalilo natržený sval a musel na operaci.