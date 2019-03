Jižní Čechy - Kalamita na železnici přinesla řadu nepříjemností ale i veselejší zážitky.

Netradiční cestu do Prahy, při které si skočili i pro zásoby do hospody, měla v neděli večer například skupina vysokoškoláků z Českých Budějovic. Původně někteří mířili na expres, který jede z Lince a přes jižní Čechy do hlavního města. Ohlášené zpoždění dvě minuty ale narostlo na tabuli na 25 minut a dokonce až na 110 minut, kvůli překážce na trati u Kamenného Újezdu (strom…). Proto se rozhodli jet rychlíkem, který běžně vyjíždí pár minut po expresu po 18. hodině. „Potkali jsme kamarády a obsadili celé kupé,“ říká za partu Henrietta Ottová. Ale pohoda netrvala dlouho. Jen do výhybny Nemanice.