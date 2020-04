Od roku 2012 zajišťuje Městský úřad Milevsko úsekové měření v místní části Velká, od loňska také v Bernarticích a Hrejkovicích. Podle Petry Burdové, vedoucí odboru právních služeb, přestupků a kontroly MÚ Milevsko tento způsob měření rozhodně plní svůj účel. "Například v roce 2016 bylo ve Velké zachyceno přes 10 tisíc přestupků, o rok později 5600 a v roce 2018 dokonce 4467 přestupků," nastínila s tím, že loni to bylo 7278 přestupků. Navýšení má však důvod. "Je ale třeba si uvědomit, že číslo také ovlivňuje aktuální dopravní situace. Například v loňském roce se do počtu určitě promítla objížďka vedená přes Velkou pro nákladní vozidla z důvodu uzavírky mostu u Nerestců," vysvětlila Petra Burdová. Na počty má vliv také roční období. V letních měsících jsou čísla vysoká a naopak v zimě dochází k poklesu. Standardně má ale podle jejích slov instalace úsekového měření rychlosti vliv na klesající tendenci páchaných přestupků.

V Bernarticích začalo úsekové měření rychlosti loni v dubnu a v Hrejkovicích pak v červenci. "Dlouhodobě se v těchto lokalitách nedařilo jiným způsobem zklidnit provoz a tento způsob opravdu zabírá. Doprava se zklidňuje a je to velice kvitováno ze strany občanů," zmínila vedoucí odboru. Během prvních tří měsíců počet přestupků klesl o téměř padesát procent. Podle posledních statistik průměrná rychlost ve všech třech měřených úsecích klesla na 51 kilometrů v hodině.

Zájem o tuto formu zpomalení neukázněných řidičů projevují i v jiných obcích, ale není tak jednoduché úsekové měření zrealizovat. Podle Petry Burdové by se musela uskutečnit kontrolní měření, ze kterých by bylo patrné, že skutečně dochází ve velké míře k překračování rychlosti v obci. V případě, že by se nejednalo o místní část, musela by být dále uzavřena veřejnoprávní smlouva, kterou schvaluje krajský úřad. Slovo má také dopravní inspektorát, který posuzuje, zda je tu veřejný zájem pro zřízení úsekového měření rychlosti. Může to být blízkost školy, školky nebo jiného zařízení, které si žádá zohlednění.

Oprávnění měřit rychlost vozidel má pouze státní a městská policie, a tak záznam nejprve putuje na Městskou policii v Milevsku, která ho stáhne a ztotožní provozovatele vozidla. Záznamy poté zašle na odbor právních služeb, přestupků a kontroly, odkud úřednice zasílají výzvu k zaplacení určené částky. Na to má provozovatel vozidla 15 dní od doručení.

Pokud řidič překročí povolenu rychlost o méně než 20 kilometrů v hodině, může dostat pokutu až do tisíce korun. "U nás se ukládá minimum 600 korun a pak podle naměřených kilometrů po stokoruně nahoru. Při překročení rychlosti o 20 kilometrů v hodině a více můžeme uložit pokutu ve výzvě až do 2500 korun," informovala Petra Burdová s tím, že výzvu zaplatí kolem 70 procent všech obeslaných. Pokud nezaplatí nebo zaplatí pozdě, jejich přestupek putuje do správního řízení, kde může být uložena pokuta ve výši od 1500 do 10 tisíc korun.

V ojedinělých případech řeší úřad i opravdu zásadní překročení rychlosti. V tom případě už však nelze přestupek řešit výzvou, ale jde rovnou do správního řízení, jelikož řidiči hrozí kromě pokuty i odnětí řidičského oprávnění na šest měsíců až jeden rok. "V jednom případě jsme zaznamenali překročení o 98 kilometrů v hodině. Překročení průměrné rychlosti v obci o 90 kilometrů v hodině a více je ale skutečně výjimečné," říká vedoucí odboru právních služeb, přestupků a kontroly MÚ Milevsko. Pokud jde o body, ve fázi výzvy řidiči o žádné nepřichází, avšak v případě správního řízení mohou ztratit dva až pět bodů.

Úsekové měření funguje tak, že se změří rychlost projíždějícího vozidla na začátku měřeného úseku a na konci měřeného úseku a systémem je vypočítána průměrná rychlost. "Řidič, který rychleji vjede do měřeného úseku, včas si to uvědomí a šlápne na brzdu, má možnost se spáchání přestupku ještě vyvarovat. Tento způsob měření rychlosti je tedy dle mého názoru milosrdnější než měření přenosným radarem, který zaznamenává okamžitou rychlost," míní Petra Burdová.

Zařízení je navíc kalibrováno na toleranci tři kilometry v hodině, takže od naměřené rychlosti se vždy tři kilometry odečítají.

Relativně nedávno začal milevský úřad také s postihováním cizinců, kteří projíždějí vyšší než povolenou rychlostí některou z měřených lokalit. Je to díky tomu, že městská policie má možnost lustrace v systému CBE, takže může ztotožnit provozovatele vozidel ze všech států EU. Odbor si proto nechal přeložit výzvy do angličtiny, němčiny a polštiny. Podle vedoucí jsou však cizinci v tomto směru disciplinovaní.

V současné době je podle Petry Burdové úsekové měření rychlosti jedním z nejefektivnějších způsobů zklidnění dopravy. "Nejde o nic jiného, než aby řidiči ctili zákon. Je nutné se na to podívat i ze strany občanů, kteří v dané obci žijí a vychovávají tam své děti. Pokud by tento systém měl v dané lokalitě zachránit jeden lidský život, má smysl," říká na závěr.