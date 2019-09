Díky mezinárodní spolupráci vznikne ve Sladovně animační studio

Projekt Animation now! spojí dětské muzeum ZOOM Vídeň a Sladovnu Písek. V pondělí 30. září se na prvním setkání představí odborné i laické veřejnosti a zároveň osloví ty, kteří by se do něj mohli zapojit.

Písek, Sladovna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

„Chceme je seznámit jak se Sladovnou, muzeem ZOOM, ale také s našimi dalšími partnery, jako je Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, společnost Ultrafun a další, kteří se věnují animaci nebo práci s dětmi. Na místě bude také přímo ředitelka muzea ZOOM Dr. Elisabeth Menasse-Wiesbauer a šéfka Trickfilm studia Barbara Kaiser, která vede animační studio, které letos slaví 20 let své existence,“ říká ředitel Sladovny Adam Langer. Tato formální část potrvá od 17 do 18.30 hodin a následovat bude neformální část v Balzám café ve spodní části Sladovny. Hlavní cílem projektu je vznik nového animačního studia v písecké Sladovně a rozšíření animačního Trickfilm studia ve vídeňském ZOOMu. „Máme možnost společně experimentovat, potkávat se, učit se od sebe, společně pracovat na koncepci obou studií, které se budou věnovat animaci. Velkou výzvou je užití moderních audiovizuálních a informačních technologií a nalezení způsobu, jak tyto technologie využít kreativně a aktivně v neformální výuce a návštěvníkům tak představit proces animace a dát jim možnost svobodně tvořit – animovat,“ upřesňuje Adam Langer. Obzvláště důležitým bodem je nalezení moderní cesty, která dětem a mládeži otevře nový, kreativní úhel pohledu na digitální znalosti. Společná práce na tomto projektu umožní výměnu zkušeností, získávání kontaktů s experty z obou regionů a pokračující spolupráci na dalších projektech. Prostory obou animačních studií nabídnou také vhodné možnosti pro pořádání společných mezinárodních workshopů a doprovodných programů na téma animace. Mítink, který se 30. září uskuteční ve Sladovně, je určen i veřejnosti, avšak doporučujeme se přihlásit, protože kapacita je omezená. Potvrzení účasti mohou zájemci zaslat na email kristyna.barchini@sladovna.cz. Projekt Animation Now! je finančně podpořen z Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Kristýna Barchini

