Písek – Roční úspora v budově městského úřadu v Budovcově ulici přesáhla dvě stě tisíc korun.

Písek, budova radnice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

V roce 2013 začalo město jako první v kraji uplatňovat energeticky úsporná opatření, tehdy v objektech základních a mateřských škol. Postupně se opatření rozšířilo i na další budovy města. Nyní dorazilo vyhodnocení projektu v objektu městského úřadu v Budovcově ulici, kde se podařilo během prvního roku uspořit přes dvě stě tisíc korun. „Nejen, že se podařilo uspořit to, co jsme měli slíbené, ale ještě téměř padesát tisíc navíc,“ komentovala místostarostka Písku Petra Trambová.



Jedná se o systém čidel nainstalovaných do objektů tak, aby kontrolovala a regulovala teplotu uvnitř. „Topí se jen tehdy, kdy jsou v budově zaměstnanci nebo ve školách žáci,“ shrnula starostka Eva Vanžurová.



Projekt EPC garantuje úspory oproti původnímu stavu. To se podle vedení města stále daří, i když už běží šestým rokem.



EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba umožňující realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství obvykle bez nutnosti vynaložení potřebných investičních prostředků zákazníkem v době instalace opatření.