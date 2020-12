Jeden projekt získal více záporných hlasů než kladných, proto nemůže být zařazen mezi ty, na nichž se bude pracovat.

„Pilotní ročník participativního rozpočtu provázely od začátku peripetie s nutností osobní registrace na radnici. Vypořádat se musel i s dopady nepříznivé epidemiologické situace, kvůli které byly prodlouženy termíny pro podávání návrhů. To ale zřejmě přispělo k hojnému počtu kvalitně zpracovaných projektů, jichž bylo celkem 28. Zájem občanů o veřejný prostor nás velmi mile překvapil,“ řekla místostarostka Petra Trambová. Všechny přihlášené projekty postupně procházely sítem podpory ze strany občanů a dále posouzením proveditelnosti a kontrolou, zda je vše navrženo podle schválených pravidel.

„Některé inspirativní návrhy, které neprošly až do finále, budou zapracovány do projektů města. Jedná se například o discgolfové hřiště, informační cedule u lávky Dagmar Šimkové nebo podněty ze sídliště Milady Horákové,“ poznamenala Petra Trambová. Rada města bude na prvním lednovém jednání rozhodovat o tom, zda rok 2021 bude věnován jen realizaci vítězných projektů, nebo vypíše další výzvu. Do ní budou moci přihlásit lidé i ty projekty, které v prvním ročníku neuspěly.

V původním harmonogramu bylo zahrnuto slavnostní vyhlášení nejlepších projektů a jejich autorů během prosince. Vzhledem k epidemiologické situaci to ale není možné. Proto budou s jednotlivými autory úspěšných projektů natočeny krátké videopříspěvky, které budou postupně zveřejňovány na facebookovém profilu města Písek.

Na participativní rozpočet bylo vyhrazeno pět milionů korun. Projekty, které vzešly z hlasování, jsou v celkové hodnotě zhruba 3,7 milionu korun. Město může podle pravidel dofinancovat vícenáklady v maximální výši 20 % z celkové ceny za daný projekt.

Projekty, které uspěly ve finálním hlasování a město je bude v roce 2021 realizovat:

Šplhací lanový prvek na dětské hřiště ve Smrkovicích

Předkladatel: Michal Čapek

Cena: 450 000 Kč

Veřejný přínos projektu

Lanové šplhací prvky patří mezi nejoblíbenější prvky na dětských hřištích. Poskytují dětem dostatečnou zábavu, ale též napomáhají rozvoji koordinačních schopností těla. Tento typ herního prvku je přesně tím, který dokáže vytáhnout dítě od mobilu či počítače a na dostatečně dlouho dobu jej zabavit. Je dobrou vizitkou každého města, pokud jeho dětská hřiště jsou vybavena kvalitními herními prvky.

Kamenný most přes Mehelnický potok – rekonstrukce

Předkladatel: František Machač

Cena: 999 000 Kč

Veřejný přínos projektu

Rekonstrukce kamenného mostu v majetku města Písek, která zajistí jeho bezpečné provozování a zkrášlí místo kde stojí a odkáže na slavný kamenný most v Písku

Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti

Předkladatelka: Jiřina Konvičková

Cena: 582 150 Kč

Veřejný přínos projektu

Pilotní projekt písecké komunitní zahrady vnáší do města možnost vlastní produkce ovoce, zeleniny či květin. Na veřejném prostoru na návsi na Hradišti se mohou aktivně zapojit místní občané napříč generacemi. Ať už při úklidu pozemku, výsadbě jedlého lesa nebo budování záhonů. Naučíme se starat o společné zázemí a odpovědnosti za své okolí. Odměnou pak bude relaxace v zeleném srdci Hradiště.

Lavičky kolem Otavy

Předkladatelka: Kateřina Sušická

Cena: 80 000 Kč

Veřejný přínos projektu

Doplnění laviček v části promenády podél Otavy od lávky přes ostrov k železničnímu mostu, kde se nachází i odbočka k obchodní galerii.

Krajinou Jana Cimbury k hradišťské vyhlídce

Předkladatel: Karel Petro

Cena: 369 316 Kč

Veřejný přínos projektu

• Edukační význam – z pohledu krajinotvorby i historie • Krajinotvorba – nová cesta, aleje a sad • Prostor pro odpočinek – procházky i posezení • Přínos pro ekologii – omezení černých skládek • Estetické hledisko – namísto nevzhledné skládky sad

Workoutové hřiště v Semicích

Předkladatel: Jakub Keclík

Cena: 338 946 Kč

Veřejný přínos projektu

Posilovna na čerstvém vzduchu pro všechny a zcela zdarma. Chceme vybudovat sportovní areál, který bude sloužit všem napříč generacemi nejen pro obyvatele Semic, ale také pro všechny z Písku a okolí. Workoutové hřiště je jedním z prvků, který může pomoci veřejnosti zdokonalit fyzické i duševní schopnosti. Hřiště se skládá z řady nástrojů podporujících posilování všech partií s vlastní vahou těla.

Teqballové hřiště v Semicích

Předkladatel: Jakub Keclík

Cena: 178 000 Kč

Veřejný přínos projektu

Teqball je nový sport, který si získává stále větší a větší oblibu mezi všemi generacemi. Kombinuje v sobě prvky stolního tenisu a nohejbalu. V České republice není téměř žádné místo, kde by stoly byly veřejně přístupné. Písek tedy může být průkopníkem a nabídnout prostor pro rozvoj netradičního sportu pro všechny obyvatele města.

Dosadba biokoridoru

Předkladatelka: Gabriela Čápová Kocourková

Cena: 679 273 Kč

Veřejný přínos projektu

Přemýšleli jste někdy o tom, jak velký vliv má hmyz na náš život? Je dokázáno, že za každé třetí sousto, které jíme, vděčíme opylovačům rostlin. Lokalita “Nad Kuchyňkou” je zahrnuta do dlouhodobého plánu biokoridorů. Naším cílem je podpořit funkčnost biokoridoru K114, jeho rozvoj a zároveň zachovat jeho biodiverzitu v maximální možné míře.

Květnaté pásy u Otavy

Předkladatelka: Gabriela Čápová Kocourková

Cena: 37 213 Kč

Veřejný přínos projektu

Vědci i ochránci přírody stále častěji upozorňují na ztrátu biologické rozmanitosti. Jedním z velkých témat se v poslední době stává také úbytek hmyzu, např. samotářských včel nebo motýlů. V současnosti je ho jen čtvrtina množství oproti roku 1989 a 39 % druhů v posledních dvou letech vyhynulo. K ochraně hmyzu přitom můžeme svým dílem přispět úplně každý.

Petra Měšťanová