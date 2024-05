V sobotu 11. května a v neděli 12. května se konal poslední závod Mistry s mistry v Kolíně. Byla to poslední šance, jak získat body a postoupit na republikové finále II. VT v gymnastickém aerobiku, které se koná v Havířově.

Pohybová sestava Trabantem až na konec světa zleva: Sára Beranová, Kateřina Podrová, Kristýna Volfová, Sofie Červinská, Barbora Školaudyová, Andrea Strnadová a Julie Čížková. | Foto: Tereza Šejnohová

Ne všem se dařilo. Třetími místy v pohybových sestavách potvrdila nominaci Show ND(9 – 11let) „Karlík a továrna na čokoládu“ a AG (11- 14) „Trabantem až na konec světa“. Také čtvrtým místem sestava dance ND s názvem „Vítejte v Riu“ získala potřebné body a postupuje.

O něco větší konkurence byla v kategorii tria ND, kde postupují Anežka Kozelková, Nella Kabourková a Elen Kázecká a také trio Viktorie Nosková, Valentina Křiváčková a Vanesa Bryndová. V kategorii dua ND získaly v Kolíně 4. místo Aneta Mašková a Michaela Tejnorová, 6. místo Žofie Čížková a Adéla Kačírková a 7. místo Nella Kabourková a Elen Kázecká. Po součtu bodů ze všech závodů postupují všechna tři dua do finále.

Ještě těžší byla situace u kategorie individual ND, kdy se postup podařil pouze Elen Kázecké, Michaele Tejnorové a Anetě Maškové. Jako posledním se v sobotu podařil postup dua AG Julii Čížkové a Sáře Beranové. V neděli se na start postavila nejmladší Viktorie Nosková v kategorii NG (6 – 8). I když se start dle hodnocení poroty povedl pouze na 12. místo, přesto se součtem bodů probojovala do patnácti postupových míst.

A tak zbývá ještě jedna generálka pro některé postupující v neděli 19. května v Sedlčanech na soutěži Začni s mistry III. VT. A poslední šance na medaile pro nepostupující. Pak už jen budeme držet palce na finále 25. a 26. května v Havířově, kde se představí úplně všichni v pohybových sestavách show ND Karlík a továrna na čokoládu a AG Trabantem až na konec světa.

Ivana Pasauerová