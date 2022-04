Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.Zdroj: Archiv DPN OpařanyDavid Havelka podle jejích slov disponuje dlouholetými pracovními zkušenostmi z Psychiatrické nemocnice ve Šternberku. "Zde pracoval šest let jako psycholog na dětském oddělení a následně na psychoterapeutickém oddělení pro dospělé. Jeho znalosti a zkušenosti z praxe tak mohou výrazně napomoci ke zvýšení účinnosti péče v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech," míní Jana Sosna Voňavková.

Mimo rozsáhlého vzdělání v České republice Havelka absolvoval stáže například v Breakspeare school pro žáky s těžkým a kombinovaným postižením ve Velké Británii.

Podle ředitele DPN Michala Goetze je doktor Havelka velmi vítaným členem týmu. "Má velké terapeutické zkušenosti a nebývalý odborný přehled, který rozšiřoval i v zahraničí. V DPN se mimo jiné zapojí do implementace programu dialekticko-behaviorální terapie (DBT), kterým reagujeme na rostoucí výskyt sebepoškozování a sebevražedných myšlenek u dětí a adolescentů," poznamenal.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany přijala první uprchlíky z Ukrajiny

Havelka má za sebou také intenzivní publikační činnost. Je spoluautorem několika monografií zaměřených na problematiku vztahů v rodinách dětí s neurovývojovými poruchami. Mimo českých odborných periodik publikuje v mezinárodních časopisech jako například International Journal on the Biology of Stress.

V roce 2021 byl oceněn vědeckou komunitou a získal Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Mezi jeho zájmy patří dětská klinická psychologie, etopedie a speciální pedagogika, aplikovaný výzkum v psychologii a práce s dětmi a mladistvými.