Milevsko – Již několik let se konají dvakrát do roka v milevském domě kultury oblíbené dětské burzy.

Burza dětského oblečení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Kohout

Další z nich se koná v sobotu 30. března od 10 do 12 hodin. Tentokrát bude spojená s bleším trhem. „Důvodem je to, že nejen maminky by uvítaly nakoupit z druhé ruky více než jen věci pro děti,“ uvedla za Dům kultury Milevsko Martina Kortanová.