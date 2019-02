Šlo to takto zrealizovat, protože celá akce probíhala pod hlavičkou sdružení rodičů Veselá školka. Rodiče neskrývali obdiv, že do toho dobrovolně jdeme, když ví, kolik práce jim dá jedno dítě. Letos byly naprosto dokonalé sněhové podmínky a luxusní počasí – prostě Itálie. Děti každé dopoledne lyžovaly a každým dnem se zlepšovaly, v pátek již jezdily téměř všechny samostatně. Odpoledne nesmělo chybět bobování, procházky do okolí ke Klostermannově rozhledně a Skřítkovníku, všude byla spousta sněhu na stavění hradů a další radovánky. Velkou radost dětem udělal nádherný dort od maminky Terezky, bylo škoda ho rozkrojit. Děti také stihly namalovat výtvarnou soutěž. Jeden podvečer patřil setkání se spisovatelem Hynkem Klimkem a jeho příběhy. Týden se spoustou zážitků utekl jako voda. V autobusu dostali všichni účastníci čokoládovou medaili, tašku odměn a velikého plyšáka na památku a už se těšili na setkání s maminkami.



Zdenka Staňková, 11. MŠ Písek - Hradiště