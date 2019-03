Čimelice - V rámci týdenního plánu, kdy se děti seznamují s různými potravinami a jejich vlastnostmi, si předškolní děti v MŠ Čimelice zahrály na kuchaře.

Přinesly si z domova zástěry, ve školce si vyrobily pravé kuchařské čepice a pustily se za pomoci p. učitelky do pečení muffinů. Nejdřív zamíchaly těsto, naplnily košíčky a donesly do školní kuchyně k upečení. Paní kuchařka všechno zodpovědně v troubě pohlídala a tak se druhý den mohlo zdobit – čokoládová poleva, gumoví medvídci, lentilky a další. Ne že by to byla ukázka nejzdravějších potravin, ale jednou za čas… Hlavně, že si to děti užily a chutnalo jim.