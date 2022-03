Ukrajinské rodiny totiž ubytovaly své příbuzné a přátele, kteří prchají před válkou, a jejich děti chtěly pokračovat ve výuce. „Vyklidit bývalou keramickou dílnu bylo to nejmenší. Jsem ráda, že děti mohou chodit do školy, ale bohužel naše kapacita není nafukovací a určitě to není dlouhodobé řešení,“ podotkla starostka s tím, že takto je to v plánu do června a pak se uvidí, co dál. Děti buď v září přejdou do klasické školy, nebo pro ně bude připravená jiná možnost.