Za prvé to bylo využití nově instalované audiovizuální techniky, kterou jsme tak mohli poprvé „zapojit do akce“ a podle videa si společně zatančit a zacvičit. Druhou novinkou byla možnost účastnit se předem vyhlášené soutěže o nejoriginálnější karnevalovou masku. Zájem o výhru v této soutěži byl obrovský a úkol vybrat tu nejoriginálnější byl nelehký. Vždyť rozhodnout se mezi čajovými sáčky, letadlem, miminkem, Coca-Colou, hráškem, volským okem, jednorožcem, Pipi Dlouhou punčochou, mimoněm, hroznovým vínem nebo hlemýžděm byl úkol nelehký. Nakonec vítěze určil los – nejoriginálnější maskou našeho karnevalu se tak stala Coca-Cola, dívka vtipně představující oblíbený nápoj. Jako cenu obdržela dětskou hru, kterou si může doma zahrát s maminkou, ta jí totiž s návrhem kostýmu a jeho výrobou pomohla. Všem finalistům ale patří náš velký obdiv, poděkování pak i jejich rodičům, kteří se do této akce zapojili a kostýmy ušili či jinak vyrobili.

Všechny děti si náš letošní celodružinový karneval užily a příjemně se při něm bavily. Naučili jsme se i nový společný tanec – letkis, který jsme si s chutí všichni zatančili. Všichni jsme se příjemně bavili a jen nám bylo líto, že přesně vymezený čas tak rychle utekl. Ale příští rok se bude karneval určitě opakovat a děti už nyní mohou přemýšlet, jakou originální masku si na něj připraví.



Za školní družinu Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka