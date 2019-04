Kluky - V letošním roce připadla celorepubliková akce Noc s Andersenem na pátek 29.3.

V Klukách však děti z organizačních důvodů nocovaly v knihovně o den dříve, tedy ve čtvrtek 28. března. Akce se v naší vsi těší velké oblibě, a tak se i letos sešlo hodně účastníků. Celkem 37 dětí přišlo do školy obtěžkáno spacáky, karimatkami a hlavně dobrotami na společnou večeři. Všichni se těšili, jaký program pro ně bude přichystán. Letošní rok se nesl ve znamení výročí nakladatelství Albatros. Právě toto nakladatelství je v ČR exkluzivním vydavatelem knížek o Harry Potterovi. Proto jsme si vypůjčili z kouzelnické školy v Bradavicích kouzelný klobouk, který děti rozdělil do 4 kolejí. V těchto skupinách pak plnily všechny úkoly. Nejprve měly za úkol najít po škole chybějící části básničky, sestavit ji a následně ji kamarádům zarecitovat. Už během recitace jsme slyšeli, jak se začínají ozývat kručící bříška, tak jsme se odebrali na večeři. No, na večeři ani ne. Spíš na opravdovou hostinu.