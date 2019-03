Hrejkovice - V sobotu 9. března se v hrejkovickém kulturním domě konal dětský karneval. O zábavu pro děti se letos postaraly známé postavy z večerníčku Mach a Šebestová, kterým kromě utrženého sluchátka pomáhali ještě paní Kadrnošková, školník a pes Jonatán.

Pro děti byly připraveny zábavné soutěže. Nejprve si zahrály na Popelky, když přebíraly luštěniny, poté měly za úkol nasbírat co nejvíce předmětů začínajících na určité písmenko. Poslední soutěží bylo obalování mumie, kdy se děti rozdělily do skupinek, v nichž vždy vybraly jednoho dobrovolníka, kterého obalily do toaletního papíru. Přestávky mezi soutěžemi vyplňoval svým bohatým repertoárem tanečních písniček pan školník.