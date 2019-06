Ke spolupráci jsme si pozvali bývalého učitele zeměpisu a tělesné výchovy pana Holečka, který děti zábavnou formou danými státy provedl. Vyprávěl jim o jejich obyvatelích, přírodě, historii, tradicích a čím je ta či ona země známá ve světě. A také o tom, jakou řečí se tam mluví, co její obyvatelé nejraději jedí a především, jak tam žijí a čím se baví tamější děti. Žáci si pak společně nebo ve dvojicích vyrobili některou ze známých staveb, součást oblečení či zvíře, které zde žije, namalovali obrázek přírody a rovněž státní vlajku. Součástí první části odpoledne byla i ochutnávka jednoduchých typických jídel dané země.

V našem 1. oddělení, ten den v Číně, si z krabic postavili Velkou čínskou zeď, namalovali krásné obrázky pandy velké a ochutnali nudle se zeleninou. V Tanzanii, druhém oddělení, vyrobili nebo namalovali celou sérii zvířat, které v této africké zemi žijí – slona, žirafu, plameňáka…, zvážili skutečné pštrosí vejce (mělo 1,3 kg), postavili chýši, ve které místní obyvatelé žijí a ochutnali jejich typický pokrm – slanou kukuřičnou kaši. Ve třetím oddělení – Severní Americe z paní vychovatelky za pomoci látek a recyklovaného papíru vytvořily děti symbol Ameriky – Sochu svobody, povídaly si o typických amerických sportech a také se vrátily do historie – hrou na indiány a kovboje. Na osvěžení si pak daly známý a všemi oblíbený colový nápoj a pop-corn. To ve Francii, ve 4. oddělení školní družiny, začaly děti módní přehlídkou a seznámením se s levandulí, typickou květinou Provence – centrem výroby parfémů. Nakreslily Eifellovku, pověděly si něco o historii velkých francouzských králů i současné tragédii chrámu Notre – Dame a ochutnaly francouzské toasty na sladko. V pátém oddělení děti společně s vychovatelkou rozdělaly oheň v pravém ruském samovaru, připravily si a ochutnaly jednohubky s kaviárem a naučily se psát některé znaky ruské azbuky. Pověděly si o prvním kosmonautovi světa, přírodě na Sibiři, slavném ruském baletu a typické architektuře. Zatímco chlapci postavili ze stavebnice zvedací most na řece Něvě v Petrohradu, dívky si vyrobily čelenku – známou součást ruského národního kroje. To „Slováci“, v našem šestém oddělení, vyrobili z velké bedny od banánů Bratislavský hrad a vyprávěli si o známém lidovém hrdinovi – Juraji Jánošíkovi. Také příroda Slovenska, zejména tradice sokolnictví, chovu ovcí a výroby sýrů, byla předmětem zájmu dětí. Slovenské sýry a halušky pak také děti společně ochutnaly. „Angličané“ v sedmém oddělení se zabývali ostrovním státem, jeho tradicemi, historií – od Stonhenge po Alžbětu II., nejznámějším dětským knižním a filmovým hrdinou - Harry Potterem. Nakreslili také slavný Tower Bridge a Big Ben. Ochutnaly „čaj o páté“ – s mlékem. V posledním oddělení školní družiny se zabydlel na jedno odpoledne Island. Děti velmi rády malovaly obrazy typické, trochu ponuré, islandské krajiny – sopky, gejzíry, útesy a moře. Ochutnaly známy hustý jogurt, který má na Islandu svůj domov.

Druhá část odpoledne byla věnována dětem, jejich hrám a sportům. Na velkém školním hřišti jsme si pod vedením odborného poradce vyzkoušeli hry a sporty, které jsou ve výše uvedených zemích typické nebo v nich mají svůj původ a které tam děti rády hrají. Anebo jsou dovednosti, které při nich děti získávají, nedílnou součástí jejich životů. Na osmi stanovištích označených vlajkami jednotlivých států si tak děti mohly vyzkoušet, jak ladně zvládnou chodit nerovným terénem tanzanské děti s nádobou na hlavě pro vodu, ty anglické dokážou kopat míčem na cíl a čínské se učí lovit ryby malou sítí. V Rusku hrají děti gorodky, lidovou hru s dřevěnými špalky, které se snaží trefit delší dřevěnou tyčí, na Islandu se cvičí v tzv. úpolech, silových sportech, v přetahování či přetlačování, ve Francii bránily děti svůj hrad a na Slovensku si zahrály zábavnou honičku s názvem „Vytleskávaná“. Že je v Americe nejoblíbenějším sportem basketbal je známá věc, a tak si malí žáci zkoušeli trefit vysoko pověšený basketbalový koš malým míčem.

Příprava podobných projektových dnů není ve školní družině jednoduchá věc, a to zejména na velké městské škole. Proto jsme rádi, že se nám toto zábavně poučné odpoledne spojené se sportem podařilo zorganizovat, a to s pomocí odborníka z praxe, který dětem o jednotlivých zemích vyprávěl a následně je seznámil s pravidly sportů a her. Především ale bez nadšeného přístupu všech vychovatelek školní družiny a také školních asistentek, které pomáhaly s organizací her na hřišti. Z nebe do té doby zamračeného vykouklo nakonec i sluníčko, počasí nám tedy také přálo a děti byly aktivní, nadšené a plné elánu do poznávání, vyrábění a sportování. Projektové odpoledne se nám ve školní družině vydařilo, všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, děti ochutnaly něco nového a na závěr si i zasportovaly. Akce se velmi líbila a na základě jejího letošního úspěchu u dětí i dospělých jsme se rozhodli zopakovat ji také v roce příštím, tentokrát s náhledem do osmi jiných zemí světa.

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka