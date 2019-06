Ušetřit pitnou vodu a ulehčit kanalizacia čistírně odpadních vod je cílem projektu na vybudování akumulační nádrže na dešťovou vodu u fotbalového hřiště v Milevsku.

Dešťová voda totiž podle jednatele městské společnosti SPOS Pavla Stejskala dosud mizí v kanalizaci.„U fotbalového hřiště máme sice nádrž, do které využíváme vodu z vrtů, studní a ze střechy nových fotbalových kabin, ale na zavlažování fotbalového hřiště to stále nestačí,“ vysvětlil Pavel Stejskal. Do závlahového systému fotbalového hřiště museli používat i vodu z řadu. To by se mělo letos změnit.

Do stávající nádrže bude přečerpávána dešťová voda z nové. Její stavba by měla začít koncem června. „Na ní se pak budou napojovat drenážní systémy z parkoviště, z ulice kolem velké umělé trávy na stadionu, ze hřištěs umělou trávou, ze skateparku, z bývalého odlehčovacího hřiště, ze starých fotbalových kabin a z okapů sportovní haly,“ upřesnil Pavel Stejskal.

Financování

Celkové náklady jsou 5,7 milionu korun včetně DPH

Dotace z OPŽP činí téměř4 miliony korun