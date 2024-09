Písecko se probudilo do deštivého dne. Stále platí, že okres je na tom v prognózách nejlépe v Jihočeském kraji, nicméně možná rizika nikdo nepodceňuje. Písek připravuje několik preventivních opatření, mimo jiné staví protipovodňovou zeď kolem Otavy.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu je Písecko stále jako jediné na jihu zbarvené oranžově, což znamená zvýšené, nikoli však extrémní nebezpečí. I páteční předpověď počasí však slibuje vydatný déšť. Podle Evy Holubové z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích můžeme v pátek očekávat 30 až 50 mm srážek, ve východní polovině kraje až 70 mm srážek. Situace na řekách v Jihočeském kraji je zatím v normálu.

Písek preventivně staví zábrany

Písek by neměla velká voda ohrozit, nicméně město už pracuje na několika preventivních opatřeních. Jedním z nich je stavba protipovodňové zábrany od lávky na Portyči po Majerův mlýn, kterou během pátečního dopoledne postaví pracovníci Městských služeb Písek. „Zahradí také průchody v zídce, která vede kolem řeky na sídlišti Portyč – mezi lávkou a novým mostem – a zahájí i stavbu protipovodňových stěn mezi Kamenným a Novým mostem,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

K zahradnictví Tumpach a v ohrožené lokalitě na Zátavském nábřeží budou umístěny pytle s pískem. Město bude mít přichystáno i zábrany, které se v případě potřeby umisťují na ochrannou zídku, a hasiči budou mít pro případ potřeby připravena čerpadla.

Na 14. hodinu svolal starosta města Michal Čapek povodňovou komisi, která bude vyhodnocovat aktuální situaci.

Informace přes SMS

Město Písek pravidelně informuje občany o aktuálním dění. Jedním ze způsobů vyrozumění je SMS zpráva. „Kdo ještě není registrovaný pro zasílání SMS, může požádat zasláním SMS zprávy na telefonní číslo 720 002 793 s textem: Chci být zařazen do systému varovných SMS a vybrat ze dvou možností a) všechny mimořádné události, případně b) mimořádné události s výjimkou povodní," uvedli písečtí dobrovolní hasiči na svém facebooku.

Putim chystá pytle s pískem

Ve čtvrtek večer se sešla povodňová komise v Putimi, která patří při povodních tradičně k nejzasaženějším obcím. „Nechceme zbytečně vyvolávat jakoukoliv paniku, nicméně vám chceme poskytnout několik základních informací, které se vám bohužel mohou v následujících hodinách a dnech hodit," uvádí starostka a předsedkyně povodňové komise Eva Marušková v informacích pro občany.

V průběhu noci ze soboty na neděli by měla Blanice překonat 3. stupeň povodňové aktivity. „Bohužel by měla hladina v průběhu neděle stále růst a mohla by atakovat 250 cm i více na našem odečtu u železného mostu. Pro představu v roce 2009 byla hladina Blanice na úrovni 301 cm a v roce 2013 na úrovni 425 cm," informuje předsedkyně komise.

Na místním obecním úřadě jsou pro obyvatele obce nachystané pytle s pískem a pracovníci obce i dobrovolní hasiči jsou připraveni v případě potřeby s čímkoli pomoci. Lidé v kritických oblastech by se měli na případná rizika připravit, tedy zajistit domy, přeparkovat vozidla, zajistit evakuaci zvířat, popřípadě převézt majetek.

Změna je dramatická

Ještě ve čtvrtek večer zasedla krajská protipovodňová komise, a to s jediným výsledkem. Jak uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, je třeba se připravit na to, že řeky v kraji půjdou nahoru. „Zatímco ve středu jsme poslouchali, že by ten průtok na Vltavě mohl být třeba nějakých 350 kubických metrů za sekundu, tak teď už se dostáváme k hodnotám 530. A ta změna je natolik dramatická, že jsme se spojili se všemi zástupci jednotlivých ORP a požádali jsme je, aby informovali všechny starosty v celém regionu, aby došlo ke spuštění všech těch nejvyšších stupňů protipovodňové aktivity, které máme,“ řekl Martin Kuba.

Aktualizované hydrologické informace lidé najdou na webu ČHMÚ https://hydro.chmi.cz/ v sekci Hydrologické předpovědi, aktuální znění výstrahy zveřejňuje ČHMÚ na svém webu www.chmi.cz.