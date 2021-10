Hasiči na sídlišti trénovali od osmé hodiny ranní až do poledne. Podobná cvičení probíhají většinou jednou do roka.

„Používáme rozpěrné tyče i válce na pneumatický pohon a protože máme už tři tyto sady, potřebujeme zkorigovat jejich vzájemné propojení a natrénovat koordinaci s jednotlivými stanicemi,“ uvedl Michal Halada a dodal, že zásahů u zavalených osob jsou ročně v rámci kraje jednotky. Každá taková situace je ale jiná a žádá si specifické řešení. „Zasypaný člověk velmi rychle prochladne, protože zemina odebírá teplo a pokud je zasypaný až po krk, špatně se mu dýchá. Může také upadat do různých apatických šoků a nespolupracuje,“ popsal Michal Halada.

Hasiči trénovali zásah u zavalené osoby při výkopových pracích a stabilizaci těžkých břemen. „Na stavbách nejsou často firmami dodržované předpisy a dochází k zavalení pracovníků. Hasiči proto musí znát postupy, jak se k zavalenému co nejrychleji a nejefektivněji dostat a zároveň ochránit i sebe,“ upřesnil Michal Halada, chemik HZS Jihočeského kraje.

Sídliště Portyč v Písku zažilo v pátek ráno pozdvižení. Do ulice Na Stínadlech se sjelo několik hasičských aut a kolem výkopů se pohybovaly desítky mužů v uniformách. Obyvatelé sídliště v ulici zastavovali, aby zjistili, co se děje. Naštěstí šlo ale pouze o cvičení.

