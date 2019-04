Tento den již proběhl v Českých Budějovicích a Kaplici a nyní na něj mohou zavítat v sobotu 27. dubna i ženy a dívky z Milevska a širokého okolí. Je určen všem generacím žen, tato akce je zásadně bez mužů a dětí. Beauty Day pro vás připravily Klára Klimentová a Petra Beerová z uskupení Fashionlovers ve spolupráci s DK Milevsko. Jak již název Fashionlovers napovídá, jmenované dámy mají rády módu. Sledují ale trendy nejenom v módě, ale také v kosmetice, dělají styling, vizáž i celkové proměny. To je to, s čím si mnoho žen neví rady, a proto vznikla tato akce. Dvě z vás se dočkají proměny právě na tomto dni.

Každá žena má mít možnost udělat si čas sama pro sebe, zajít si s kamarádkou do kina, do divadla, anebo právě na náš Beauty Day. Ženy se zde dozví módní trendy, zjistí, co třeba dělají špatně, naučí se kombinovat, jak se oblékat a být trendy a in a tím si zvednou sebevědomí. Získají informace o správné péči o pleť a vlasy.

A na co konkrétně se můžete těšit? Jedním z největších lákadel bude módní přehlídka. Modelkami budou ženy různých věkových kategorií a různých velikostí. Každá žena si tak najde svůj model, poradíme, pomůžeme oblečení kombinovat, a navíc si tento model mohou ženy odnést domů. Vždy po přehlídce totiž probíhá prodej modelů.

Tanečnice z Orientálního studia pod vedením dlouholeté lektorky Leily Lídy Jindrové vám předvedou ukázky břišních tanců. Dalším zajímavým hostem bude Monika Hrubá, blogerka, studentka marketingu a milovnice barev, která vyrábí šperky z minerálů. Dále se můžete těšit na Olgu Křížovou, zdravotní sestru, která vám poradí v oblasti zdraví, vizážistku a prodejkyni kosmetiky Natálii Fučíkovou a specialistku v oblasti antiaging, zdraví a krásy Jindřišku Nowak. V neposlední řadě také přivítáme Karolínu Jíšovou, kadeřnici, která vám ráda poradí ten správný účes právě pro vás.

Slosovatelné vstupenky o krásné ceny můžete zakoupit v kanceláři DK Milevsko a v milevském infocentru za cenu 160 Kč. Na sále bude varietní posezení s možností občerstvení.

Martina Kortanová