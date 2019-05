Neodradil je ani vydatný déšť, ačkoli byli vůči efektu protestů skeptičtí. A právem, druhý den byla nová ministryně spravedlnosti jmenovaná do funkce.

Přijeli tam i lidé z Milevska, Orlíku nad Vltavou, Probulova a Kožlí, a to včetně ženy, která v době minulého režimu emigrovala. Všichni mají strach, aby demokracie v ČR nezanikla. Nejsou naivní ani zmanipulovaní, jsou mezi nimi mladí, ale především ti, co už něco pamatují.

S hlavním organizátorem protestů spolkem Milion chvilek pro demokracii v Kovářově spolupracují delší dobu. Ztotožňují se s jeho názorem, že ministr spravedlnosti by měl být nezávislý, což podle nich Marie Benešová není. A také s tím, že dokud se Andrej Babiš neočistí před soudem, nemělo by docházet ke změnám na Vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství. Jmenování ministryně vidí jako největší zásah do justiční moci od listopadu 1989.

Před třiceti lety chtěli lidé změnu, i když netušili, co jim přinese. Dnes chtějí změnu také. Ti, kdo se účastnili protestu, se bojí, že se totalitní praktiky zase vrátí. A to určitě nechtějí ani mnozí z těch, kdo protesty sledovali jen zpovzdálí.