Městys Ševětín na Českobudějovicku mají rozdělen hned čtyři pracovníci. Jejich směna se podle specialisty pro komunikaci z České pošty Ivo Vysoudila koná ve všední dny od 16 do 20 hodin a o víkendu a ve svátcích od 9 do 17 hodin. „Sčítací komisař si vyzvedne na dodejně brašnu s formuláři a obálkami. Ty slouží k odevzdání vyplněných formulářů. Neplatí se za ně poštovné, jde o tzv. odpovědní zásilky. Obálku po vyplnění respondent vhodí do jakékoli poštovní schránky na ulici,“ vysvětlil.

Tyto pochůzky se uskutečňují do konce dubna, poté do 7. května se budou konat náhradní termíny u těch obyvatel, kde komisař nebyl úspěšný. „Sečíst se lze i v současnosti online, a to až do 11. května,“ dodal Vysoudil.

Pomocníkem je aplikace

Vybavena brašnou a mobilem s aplikací zaznamenávající, zda byl respondent zastižen a předán formulář, vyráží od minulého týdne do ulic na Českobudějovicku také Jana Míšková. „Aplikace obsahuje mapku s pochůzkou, kterou se řídím. Když nikoho nezastihnu doma, poznačím to a vhodím do schránky oznámení s náhradním termínem návštěvy,“ vysvětlila před začátkem aktivity. Zařízení jí ukazuje zatím nesečtené osoby a jednotky.

U každé udané adresy zazvoní a čeká na příchod obyvatel domu či bytu. Když jsou lidé doma předává formulář společně s odpovědní obálkou. Všechno jde hladce, jen občas čeká, když nikdo nevychází. „Dobrý den, Česká pošta, sčítání lidu,“ představuje se už automaticky. Mezi řečí si práci chválí, žádné potíže ji při výkonu práce sčítací komisařky nepotkaly. „Je to fajn brigáda, přijdete do kontaktu, jste na čerstvém vzduchu a lidé vás rádi vidí. Nesetkala jsem se s žádnými negativními reakcemi,“ přiblížila Míšková.

Vynechat nikoho nemůže

Když nenajde zvonek, zkouší i klepat například na okno. Po několika pokusech a vyčkání, zanese do aplikace, že na uvedené adrese nebyl nikdo nezastižen. Vynechat nikoho nemůže, technika je pes. „Hned by mi hlásila nedokončení pochůzky,“ zmínila. Každý den ví díky aplikaci, kolik má obejít objektů a kolik rozdat formulářů. „Když by se vyskytl nějaký problém mohu požádat o podporu nadřízené, kteří jsou po celou dobu připraveni reagovat na telefonu,“ sdělila Jana Míšková.

Miroslava Suchanová ze Ševětína si poslední sčítaní už nevybavuje. „Asi i před těmi deseti lety jsme měli oznámení ve schránce a potom nám přinesli formuláře, snad se v tom vyznáme a zvládneme to vyplnit,“ smála se.

Jiří Filištein zase ocenil osobní předání. „Je to jednodušší, když nám formulář někdo donese až domů a člověk ho nemusí shánět. Jednou za čas je to sčítání potřeba, když už nevědí, kolik nás je,“ vtipkoval. „Snad zvládnu uvést všechny údaje,“ dodal.

Za nesečtení hrozí pokuta

Když občana nepotká komisař ani v náhradním termínu, může si sčítací formulář a odpovědní obálku obstarat sám na vybraných pobočkách České pošty nebo pracovišti krajských správ Českého statistického úřadu. Sčítání je ze zákona povinné, pokud se mu bude chtít někdo vyhnout, hrozí mu přestupkové řízení a pokuta až do výše 10 tisíc korun.

Jak poznat sčítacího komisaře



Všichni sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a na požádání se prokážou i občanským průkazem nebo jiným dokladem. Jména konkrétních komisařů lze ověřit na webu scitani.cz/komisar a jsou zveřejněna i na úředních deskách obecních úřadů. Jsou vybaveni brašnou s logem České pošty. Sčítací komisaři splňují kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti), řídí se platnými hygienickými opatřeními. Jsou vybaveni respirátorem a dezinfekcí a mají u sebe také osvědčení o absolvování testu na covid-19 s negativním výsledkem.